Det har blitt hevdet at deler av yogamiljøet har latt seg fortrylle av Qanons konspirasjoner med vaksineskepsis.

– Vi er et miljø som kan mye om helse og kropp. Vi kunne vært en ressurs i denne tiden. I stedet har vi bidratt til polarisering, sa forfatter og yogainstruktør Siw Aduvill til Vårt Land.

Nå har to andre yogalærere ytret seg om eget miljø: Hvis yogalærere knytter yogafilosofi til uvitenskapelige påstander, da skader de yogaens legitimitet og bryter tilliten til studentene.

– Vaksineskepsis grunnet i yogafilosofi er et hvitt privilegium og gjør spott på yogaens moderland, skriver to yogalærere i Vårt Land, og legger til:

– Vaksineskepsis og motstand mot å vaksinere seg som en del av et kollektivt folkehelsetiltak er veldig privilegerte holdninger. Når disse i tillegg knyttes opp mot yoga blir det ekstra umusikalsk.

De skriver at yoga kommer fra India, et land der nær en halv million har dødd av coronavirus. Det var overbelastede sykehus, mennesker som døde i gatene, og mangel på oksygen og behandlingsutstyr.

– Holdninger som «Jeg er ikke redd for smitte» og «Folk må ta ansvar for egen helse» er enkelt i et land med verdens beste helsevesen, en raus velferdsstat og en av verdens laveste befolkningstettheter, sier de, og hevder at vaksineskepsis tar liv:

– I Norge tar det å spre vaksineskepsis liv. Internasjonalt, spesielt i land som India, har innbyggerne ikke noe valg. De har ikke tilgang på vaksiner. Vaksineskepsis er et hvitt privilegium.

De mener at når yogaprofiler og yogalærere knytter yogafilosofiens holistiske menneskesyn til uvitenskapelige påstander, som florerer i konspirasjonsmiljøet, gjør de yogafilosofien en bjørnetjeneste. Dette begrunner de med at i motsetning til vaksineskepsis og konspirasjonsteorier, er yogapraksis en høyt vitenskapelig underbygget praksis.

