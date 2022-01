annonse

Frykten for et russisk angrep på Ukraina er stor og i formiddag bekreftet USA sin støtte til ukrainske myndigheter i form av en ekstra sikkerhetsstøtte på over 1, 7 milliarder kroner.

Lovnaden om tilleggsbevilgningen kom i forbindelse med at USAs utenriksminister Antony Blinken besøker Ukraina. En talsperson for USAs utenriksdepartement opplyser at støtten ble godkjent sent i desember, og er ment som støtte til Ukrainas forsvarsevne og sikkerhet.

Utenriksminister Blinken landet på Boryspil internasjonale lufthavn utenfor Kiev i dag morgest og skal i løpet av dagen møte den både den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj og andre høytstående tjenestemenn.

Hektisk møteprogram for USAs utenriksminister

I går advarte Det hvite hus om at Russland kan angripe Ukraina «når som helst» og USAs utenriksminister advarte i morges om at president Vladimir Putin kan komme til å sende flere russiske soldater til grenseområdene mot Ukraina.

– Vi vet at de har planer klare for å øke tilstedeværelsen ytterligere på veldig kort varsel. Det gir president Putin muligheten til å på veldig kort tid foreta ytterligere aggressive handlinger mot Ukraina, sa Blinken da han møtte pressen ved USAs ambassade i Kiev.

Etter Kiev-beøket reiser Blinken videre til Berlin for samtaler med tyske, franske og britiske utsendinger før utenriksministeren reiser videre til Genève fredag for å møte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

Under en samtale mellom USA og Russlands utenriksministre i forkant av dagens Ukraina-besøk skal Lavrov ha bedt Blinken om å ikke «gjenta spekulasjonene om den påståtte forestående russiske aggresjonen» mens talsperson Ned Price fra USAs utenriksdepartement sa at Blinken «understreket viktigheten av å opprettholde diplomatiet for å redusere konfliktnivået».

En amerikansk tjenesteperson sier til nyhetsbyrået AFP at det er usikkert om Russland faktisk er interessert i en diplomatisk løsning.

– Det er for tidlig å si om de er interessert i å forhandle, eller om de vil bruke samtalene som et påskudd for å hevde at det ikke var grunnlag for en løsning som ivaretar Moskvas interesser.

Ukraina har vært i væpnet konflikt med prorussiske opprørere øst i landet siden Russland annekterte Krim-halvøya i 2014.

