– Det føles som det nå er i ferd med å rakne, sier en ikke navngitt tidligere minister til BBC.

Dagens spørretime i Underhuset ble preget av dramatikk, og den konservative tidligere brexit-ministeren David Davis ba Johnson om å trekke seg.

– For Guds skyld, gå av, sa han.

Med den nåværende sammensetningen av Parlamentet vil 54 representanter måtte be om en mistillitsavstemning, i brev som sendes til lederen for partiets såkalte 1922-komité, for at Boris Johnsons dager som statsminister skal være talte.

Hvor mange som til nå har bedt om en avstemning er ikke offentlig kjent, men flere partikilder sier i dag at den magiske grensen snart kan være brutt.

Christian Wakeford var én av en håndfull konservative representanter som foreløpig har tatt offentlig til orde for en mistillitsavstemning, men det reelle antallet «opprørere» kan være langt høyere. Mange av dem skal være unge Tory-politikere som ble innvalgt i Underhuset for første gang i 2019.

Situasjonen har utløst spekulasjoner om hvem som eventuelt kan overta etter Johnson hvis han blir tvunget til å gi seg. Utenriksminister Liz Truss, finansminister Rishi Sunak og innenriksminister Priti Patel er blant flere mulige kandidater som nevnes av avisen The Times.