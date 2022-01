annonse

Unge muslimer endrer islam. Men mange tror muslimsk identitet og kultur er den rake motsetningen til liberale verdier.

– Til tross for mye fremgang i endringen av oppfatningen av muslimer, sliter Vesten fortsatt med å integrere muslimer fullt ut i det vestlige samfunnet. Mange tror fremdeles at muslimsk identitet og kultur er den rake motsetningen til liberale verdier, skriver Mudassar ahmad som er leder av Concordia Forum i Vårt Land, og fortsetter:

– Men islam er i endring. Og det er på tide at Vesten legger merke til det.

Han skriver at mens religion har blitt betydelig mindre viktig i Vesten, så verdsetter og opprettholder unge muslimer fortsatt religiøse idealer.

– Unge muslimer eller den såkalte «Generasjon M», som utgjør to tredjedeler av de rundt to milliarder islam-tilhengere i verden, følger ikke en bestemt tolkning av muslimsk identitet. I stedet omfavner de et mer nyansert syn rundt religiøs identitet og mener at det ikke er noen iboende motsetning mellom å være religiøs og å leve et moderne liv.

– Disse religiøse idealene er blitt tilpasset det moderne rammeverket. Dette betyr at vi blant annet ser en fornyet og kraftig oppfordring til likestilling innen islam, noe som har resultert i fremgang i land som Saudi-Arabia, hvor kvinner for ikke lenge siden ble nektet å kjøre bil.

Han sier denne nye generasjonen av muslimer ønsker å bli sett på som individer som deler det samme verdensbildet som ikke-muslimske medborgere, og ikke noen som holder fast på utdaterte standarder. Men likevel etterlyser Vesten fortsatt en endring innen islam. Noen ganger har dette gått så langt som å utstøte dem fra vestlige land og vestlig kultur.

– Dette er i beste fall utelatelse, og i verste fall ekskludering av muslimer og deres historier, og de eneste som drar fordel av en slik situasjon, er de som feilaktig forbinder islam med kun konflikt og motstand, skriver lederen, og legger til:

– Så lenge folk fortsetter å misforstå, og forbinder islam med vold, vil muslimer fortsette å oppleve fordommer og mer diskriminering mot dem.

