Andre land følger fotsporene til Australia angående «uvaksinerte» Novak Djokovic.

Tennis-verdensmesteren ble nektet adgang til Australia og ble kastet ut av landet mandag, samme dag som Australia Open startet.

Djokovic nekter å ta coronavaksinen og ble straffet av australske politikere som ikke ville slippe han inn i landet.

En av advokatene, som jobbet for å kaste ut Djokovic fra Australia, sa blant annet i retten at myndighetene fryktet av serberen ville bli et «symbol på fritt valg» hvis han fikk innvilget visum og spille tennis-turneringen.

Djokovic fikk støtte fra noen av sine kollegaer, blant annet Tennys Sandgren, etter utkastelsen.

You know when an “icon of free choice” isn’t welcome in a western country, things have gone batshit crazy

— Tennys Sandgren (@TennysSandgren) January 16, 2022