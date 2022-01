I løpet av helgen har russiske styrker begynte å ankomme Hviterussland for å delta i en stor øvelse. Også kampfly og luftforsvarsenheter skal delta i øvelsen, opplyste Russlands viseforsvarsminister Aleksandr Fomin tirsdag. Soldatene hentes fra baser øst i Russland, og sammen med hviterussiske styrker skal de øve på å svare på «ytre trusler». Øvelsen skal foregå fra 10.–20. februar.

Det er ikke kjent hvor mange russiske soldater som er sendt til landet.

Fomin sier det er behov for å samle landets militære kapasitet i vest.

– Det kan oppstå en situasjon som gjør at de regionale styrkene ikke er tilstrekkelige til å sørge for sikkerheten for Russland, og vi må være forberedt på å styrke den, sier Fomin, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Vi har kommet til enighet med Hviterussland om at det er nødvendig å involvere hele det militære potensialet til felles forsvar, fortsatte han.

Øvelsen vil bli holdt vest i landet, nært grensen til Ukraina og Nato-medlemmene Polen og Litauen.

Kan åpne for atomvåpen?

At det samtidig er foreslått endringer av grunnloven i Hviterussland som kan forstås som at det åpnes for utplassering av russiske atomvåpen på deres territorium, gjør ikke amerikanerne roligere.

– En slike endring ville bety en utfordring mot europeisk sikkerhet, som kan kreve et svar, sa en høytstående amerikansk tjenestemann, som tirsdag brifet journalister under betingelse av å få være anonym.

Tjenestemannen kunne imidlertid ikke slå fast at det var noen planer eller intensjoner om å flytte russiske atomvåpen til Hviterussland.

Svekket leder

Hviterussland har tidligere forholdt seg nøytral til striden om Ukraina, men i november kom landets leder Aleksandr Lukasjenko med uttalelser som anerkjenner Russlands annektering av Krim-halvøya. Amerikanske diplomater påpeker at Lukasjenko er svekket og mener at Russlands president Vladimir Putin utnytter dette.

– Lukasjenko har blitt mer og mer avhengig av forskjellig typer hjelp fra Russland, og vi vet at Putin ikke gir noe gratis, sa en amerikansk tjenestemann som brifet journalister om situasjonen tirsdag, under forutsetning av å få være anonym.

Den felles militærøvelsen ble kjent før jul, men amerikanerne mener dette ikke er noen normal øvelse. De hevder den ikke er varslet som normalt og heller ikke har lagt til rette for internasjonale observatører, slik internasjonale regler tilsier.

Amerikanske diplomater tror verken hviterussere flest eller eliten i landet støtter at landet bidrar til et angrep på Ukraina.

– Vi har tatt opp våre bekymringer med dem, sier den anonyme tjenestemannen.

Lukasjenko har forklart behovet for en felles øvelse med Russland med Natos tilstedeværelse i Polen og Litauen.

Utviklingen kan tvinge Ukraina til å spre sine militære enheter for styrke tilstedeværelsen i nord og redusere den i sørøst. Hovedstaden Kiev ligger bare ni mil fra grensen til Hviterussland og kan være utsatt for russiske langdistanseraketter.

Russland kan også utplassere elektronisk utstyr som kan hindre bruk av radarer, satellitter og annen kommunikasjon fra hovedstaden, i tilfelle en invasjon, påpeker militæranalytiker Rob Lee ved det amerikanske Foreign Policy Research Institute, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Når som helst

Den russiske opptrappingen i Hviterussland skjer samtidig med at Russland har utplassert anslagsvis 100.000 russiske soldater til områder øst for den ukrainske grensa.

– Vi er nå der at Russland kan gå til angrep på Ukraina når som helst, advarte president Joe Bidens talsperson Jen Psaki tirsdag.

Russlands avviser at landet truer Ukraina, men mener de selv er utsatt for trusler og krever sikkerhetsgarantier fra Nato. Flere møter mellom Russland, USA og Nato har ikke ført til noen løsning.

Utenriksministre og andre utsendinger reiser nå i skytteltrafikk mellom europeiske hovedsteder og Moskva i håp om å roe situasjonen. Fredag er det duket for et utenriksministermøte mellom USAs Antony Blinken og Russlands Sergej Lavrov i Genève.

Amerikanske tjenestemenn sier de vil teste muligheten for en diplomatisk løsning. Men USA forbereder seg på at det kan gå mot et væpnet angrep, ifølge en høytstående amerikansk tjenestemann, som uttaler seg anonymt.

USA har tidligere advart Russland om at et angrep på Ukraina vil få «massive konsekvenser».