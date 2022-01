annonse

TV2.no skal utvides med hele 30 nye stillinger, som en del av en større satsing på nettplattformen.

– TV2.no skal fortsette å være blant landets største og viktigste nyhetstjenester, og derfor styrker vi satsingen kraftig, sier sjefredaktør Olav T. Sandnes i TV 2 til Medier24.

I første omgang lyser TV 2 ut 30 nye stillinger som skal jobbe med breaking news, direktesendinger, videodesken, sosiale medier, samt underholdnings- og kjendisnyheter.

– Vi har mange med knallsterk digital kompetanse i TV 2 allerede, men vi trenger flere for at vi skal levere på de høye ambisjonene vi har for TV2.no.Vi vil ha med oss de med høy digital kompetanse, journalistisk teft, et brennende engasjement for innhold og formidling og ikke minst en liten dose galskap, sier sjef for TV2.no, Derek Bjølgerud.

– Veldig mange

Redaktør Helge Lurås sier til Resett at slikt antall stillinger bare for å fylle nettsiden med innhold er en luksus få kan unne seg.

– Jeg har lagt merke til at tv2.no har brukt veldig mye NTB-artikler. Nå vil de nok klare å lage mer egenprodusert stoff.

Han legger til at Resett totalt bare har 7-8 personer til å fylle nettsiden med innhold 24/7. Bare i oppbemanning firedobler tv2.no dette.

– Er du misunnelig?

– Ja, selvfølgelig. Tretti personer høres veldig mye ut og jeg tror ikke engang vi ville ansatt så mange selv om vi kunne, men vi kunne definitivt lagd et bedre produkt med flere til å gjøre jobben, sier Lurås.

Lurås sier at det nok ligger litt inn i fremtiden å få til noen oppbemanning.

– Vi har ambisjoner, men det ble et underskudd i 2021 også så vi må nok heller finne måter å spare penger på enn å utvide slik TV 2 gjør.

