En amerikansk idé som ble droppet på 1960-tallet har igjen fått nytt liv.

Hvis fremtidige amerikanske satellitter skal kunne unngå innkommende fiendtlig russisk eller kinesisk ild, vil de trenge bedre måter å bevege seg på enn dagens drivstoffbaserte løsninger. Pentagon ser derfor nå på å utvikle satellitter basert på atomdrevet fremdrift, ifølge DefenseOne.

Mens ledere ved USAs Space Force og Pentagons forsknings- og utviklingskontor forblir tilbakeholdende om å uttale seg offentlig om idéen om å sette atomdrevne satellitter i bane, har tenketanken Mitchell Institute for Aerospace Studies nylig utgitt en ny rapport som argumenterer for mer fokusert arbeid på å utvikle atomsatellitter.

Atomdrevne satellitter er ikke et nytt konsept. NASA og Atomic Energy Commission jobbet på 60- og 70-tallet mot en flytest for en atomdrevet rakett inntil Vietnamkrigen strupte programmets finansiering. Det ble kansellert helt i 1973 grunnet sikkerhetshensyn.

Men kjernefysisk fremdrift har store fordeler sammenlignet med hydrazin – det konvensjonelle flytende satellittdrivstoffet – ifølge Mitchell Institute. Det har lengre utholdenhet og er nesten dobbelt så effektivt, så man trenger halvparten så mye masse for å generere samme mengde skyvekraft. En atomenergibasert motor kan «gi mer enn 100.000 Newtons skyvekraft – det er nok kraft til å akselerere en typisk bil fra 0 til 60 miles (ca. 97 km) per time på 0,3 sekunder,» bemerker rapporten. Slike egenskaper kan være avgjørende for å hjelpe nøkkelsatellitter, som utfører funksjoner som navigasjon eller oppdagelser av missiloppskytinger, med å flytte til andre baner for å unngå rombaserte fiendtlige våpen.

Motstand

Amerikanske militære ledere har vært nølende med å støtte slike idéer offentlig.

På torsdag ville Heidi Shyu, forsvarssekretær for forskning og ingeniørfag, ikke kommentere idéen, bortsett fra å si at forsvarsdepartementets hovedstrategi for å beskytte sine satellitter er såkalt «motstandsdyktighet gjennom utbredelse»: Å ha for mange satellitter til at de kan skytes ned av fiendtlige styrker.

Da hun ble spurt spesifikt om atomkraft for manøvrering, sa hun: «Vi ser på en rekke forskjellige ting. Det er ikke bare én teknologi eller én strategi.»

Kina

En viktig faktor for hvor mye ressurser USA velger å allokere til å utvikle slike atomdrevne satellitter er avhengig av Beijing. Kina jobber med å utstyre fly med lignende konsepter, og tar høyde for å utvikle sine egne atomdrevne satellitter innen 2040.

Lærdommene fra det nåværende gapet mellom Kina og USA innen hypersonisk missilteknologi bør være en advarsel, ifølge Michael Leahy, direktør for kontoret for taktisk teknologi ved det amerikanske militære forskningsinstituttet DARPA.

– Vi hadde ledelsen innen hypersoniske missiler, bare for å se det forsvinne. Ikke sant? Nå jakter jeg kun etter haler, sa han.

