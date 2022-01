annonse

Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) bekreftet i dag at de siste syv årene er de varmeste siden målinger startet.

Ifølge en pressemelding fra WMO i dag var 2021 også det syvende året på rad der globale temperaturer ble målt til mer enn 1 grad celsius over førindustrielt nivå og gjennomsnittstemperaturen i 2021 nærmer seg allerede den nedre grensen for temperaturøkning stipulert i Parisavtalen.

WMO legger til at temperaturene i 2021 holdt seg høye til tross for den kjølende effekten av værfenomenet La Niña som vanligvis med to til sju års mellomrom.

– To La Niñas rett etter hverandre betyr at oppvarmingen i 2021 var relativt sett mindre betydelig enn i tidligere år. Likevel var 2021 varmere enn tidligere år som ble påvirket av La Niña, sier sjef for Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) i en uttalelse.

Også EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har slått fast at de siste syv årene er de varmeste som er registrert på verdensbasis. Gjennomsnittstemperaturen i 2021 var den femte høyeste som er registrert, ifølge disse beregningene.

WMO baserer sin konklusjon på tall fra Copernicus, amerikanske NOAA og flere andre forskergrupper. De har gjort litt ulike beregninger, og ifølge NOAA ligger 2021 på sjette plass på listen over de varmeste årene.

