Rettssaken der Anders Behring Breivik begjærer seg prøveløslatt er over. Dommen kommer i løpet av de neste ukene, tidligst neste uke.

Rettens administrator, sorenskriver Dag Bjørvik, sier ifølge NTB at det er vanskelig å si nøyaktig når dommen kan ventes.

– Det kan i beste fall være neste uke, i verste fall om to-tre uker, sa Bjørvik.

Retten har i løpet av de siste dagene fått høre detaljerte beskrivelser av Breiviks handlinger, Breiviks egne forklaring og psykiater Randi Rosenqvists vurdering av ham.

Forsvarer Øystein Storrvik la ned påstand om at Anders Behring Breivik prøveløslates på de vilkårene Kriminalomsorgen setter. Han argumenterte for at dette vil hindre gjentagelsesfaren, blant annet fordi Breivik vil bli overvåket.

Aktor, statsadvokat Hulda Karlsdottir, ba retten om ikke å ta Breiviks (42) begjæring om prøveløslatelse til følge. Hun avfeide begjæringen som et PR-stunt og anførte at Breiviks påstander om at han nå tar avstand fra vold som politisk virkemiddel har null troverdighet.

– Etter påtalemyndighetens syn har det ikke inntruffet noen endringer i hans atferd, eller sosiale eller personlige funksjonsevne, som gjør at retten kan ha noen annen oppfatning av gjentagelsesfaren enn den tingretten hadde i 2012. Gjentagelsesfaren i dag er ikke mindre enn den var da, sa Karlsdottir.

– Han har i retten ikke vist noen empati med dem som er direkte rammet i denne saken. Han har heller ikke vist noen genuin anger, fremholdt hun.

Breivik fikk anledning til en sluttreplikk og benyttet det til å reklamere for sine synspunkter, men ble bedt om å holde seg til saken av rettens administrator.

