Thailand åpner for turisme igjen.

Fra 1. februar vil det igjen være mulig å besøke Thailand som turist uten å måtte gå i innreisekarantene, skriver NTB.

Thailand har vekslet mellom å ha åpent, for så å stenge igjen flere ganger under pandemien. De siste månedene har myndighetene krevd at de som ankommer landet må innlosjeres på et karantenehotell som de velger. Turisten har måtte betale for hotellet.

Fra 1. februar kan igjen turister teste seg inn i landet med prøver på første og femte dag etter ankomst.

Dette gjelder for fullvaksinerte. Folk må fortsatt holde seg på hotellet sitt i påvente av testsvaret. I tillegg må turister laste ned en app som sporer deres bevegelser i landet.

