I et stort tilbakeslag for klimaforkjempere verden rundt oppfordrer den kinesiske staten kullgruveselskaper til å øke produksjonen.

The Guardian melder at Kinas kullproduksjon nådde rekordnivåer i fjor, ettersom staten oppmuntret kullgruveselskaper til å øke produksjonen av fossilt brensel for å sikre landets energiforsyning gjennom vintergasskrisen.

Verdens største kullprodusent og forbruker gravde ut hele 384,67 millioner tonn av det fossile brennstoffet forrige måned, som følge av at regjeringen ba kullgruveselskaper om å jobbe på maksimal kapasitet for å bidra til å drive frem landets økonomiske vekst. Kina toppet således sin tidligere månedsrekord på 370,84 millioner tonn satt i november.

Offisielle tall fra myndighetene viser også at Kina registrerte en rekordhøy kullproduksjon gjennom året som helhet. Produksjon klatret til 4,07 milliarder tonn i 2021, opp 4,7 prosent fra året før, i et stort tilbakeslag for klimaforkjempere verden rundt – kun måneder etter FNs Cop26-klimaforhandlinger i Glasgow.

Rekordutslipp

Det internasjonale energibyrået (IEA) spådde at det globale forbruket av kullkraft, som er verdens største enkeltkilde til klimautslipp, ville nå rekordnivåer i 2021. Forbruket er drevet av en økning i etterspørselen etter energi for å kickstarte globale økonomier etter coronaviruspandemien.

Kinas rekordhøye kullforbruk kommer uker etter avslutningen av Cop26-klimaforhandlingene, som endte i en voldsom uenighet over et forslag om å gå fullstendig vekk fra kull. Et innspill fra India i siste øyeblikk utvannet språket i pakten fra å «fase ut» til å «fase ned».

Etter samtalene, som ble holdt i Glasgow i forrige måned, sa Cop26-president Alok Sharma at India og Kina ville «måtte forklare seg for fattige nasjoner» etter å ha vannet ut klimapakten og la til at handlingene deres hadde gjort ham «dypt frustrert».

IEA fant at kullkraftverk i USA og EU produserte 20 prosent mer elektrisitet i fjor, fra rekordlave nivåer i 2020, men også bruken holdt seg under nivåene som ble registrert i 2019. Avhengigheten av kullkraftverk forventes derimot å falle igjen neste år ettersom etterspørselen etter elektrisitet avtar og utvidelsen av fornybare energialternativer fortsetter.

