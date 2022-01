annonse

Dømt til døden for blasfemi på grunn av tekstmeldinger hun sendte til en venn.

Aneeqa Atteq ble pågrepet i mai 2020 etter at en mann varslet politiet om at hun hadde sendt ham karikaturtegninger av profeten Muhammed på meldingsappen WhatsApp.

Pakistans blasfemilover åpner for dødsstraff for folk som dømmes for religiøse fornærmelser, men så langt har ingen dødsstraffer for blasfemi blitt fullbyrdet.

Menneskerettsgrupper mener blasfemilovene ofte blir brukt for å undertrykke Pakistans religiøse minoriteter og i personlige konflikter. Tidligere dødsdommer for blasfemi har utløst protester i landet, skriver NTB.

