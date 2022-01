annonse

Lars Gule støtter medier som strømmer forklaringen til Anders Behring Breivik og mener åpenhet er viktig i rettssaker.

– Det er problematisk at Breivik får spre sitt budskap. Samtidig er det er viktig at rettssaken blir bredt og presist dekket, sier Gule til Klassekampen.

– For meg er det springende punktet om terroristens tanker og holdninger blir gitt legitimitet, og jeg mener at en rettssal ikke er plattform som gir slik legitimitet, sier Gule, som er førsteamanuensis ved Oslo Met.

– Det at allmennheten kan følge med på hva som foregår i en rettssal, er en styrke for rettsstaten, sier forskeren.

Cathrine Thorleifsson, som er forsker ved Senter for ekstremismeforskning på Universitetet i Oslo er uenig

– Jeg synes mediene opptrer uansvarlig når de strømmer Breiviks forklaring. Vi vet at terrordømte bruker rettssaker som et middel for å oppnå oppmerksomhet. Kringkasting av propaganda og bilder er nøye planlagt for å inspirere andre høyreekstreme, sier hun. til Klassekampen.

