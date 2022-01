annonse

Regjeringen åpner for at 1.500 personer kan være til stede innendørs på offentlige arrangementer.

Virke mener at det likevel fortsatt er for strengt.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) kunne torsdag kveld opplyse om at det lettes på antallsbegrensningene.

– Økningen i antallsbegrensning er et stort steg i riktig retning og vil bety mye for arrangører, publikummere og utøvere. Dette gjør at mange kan gå tilbake til jobben sin i kultursektoren, og at vi publikummere endelig kan oppleve teater, konserter og idrett i langt større grad enn før, sier Trettebergstuen.

Frem til nå har maksgrensen vært på 200 innendørs og 600 utendørs. Dette heves nå til 1.500 innendørs og 3.000 utendørs, under forutsetning om at det er tilviste plasser.

Regjeringen følger dermed det faglige rådet fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Lettelser trer i kraft fra fredag klokken 12 og gjelder inntil videre. I begynnelsen av februar skal regjeringen ha gjort en ny vurdering av situasjonen.

– Da håper jeg at vi kan åpne mer, både for arrangementer med og uten faste tilviste plasser, sier Trettebergstuen.

Fra fredag vil reglene være følgende:

* Innendørs arrangementer med faste tilviste plasser, inntil 1.500 personer.

* Maksimalt 50 prosent kapasitet, fordelt på kohorter på inntil 200 personer.

* Det skal være minst 2 meter avstand mellom kohortene.

* Utendørs med faste tilviste plasser kan det være inntil 3.000 personer.

* Maksimalt 50 prosent kapasitet fordelt på inntil 500 personer.

* Også her gjelder kravet om minst 2 meters avstand mellom kohortene.

Ikke helt fornøyde

Virke roser kulturministeren for å følge opp løftet for å åpne kulturlivet mer.

– Det er et viktig skritt i riktig retning som gir mange kulturarbeidere mulighet til å gå tilbake til jobb og gå i gang med realistisk planlegging av forestillinger og turneer fremover, sier Rhiannon Hovden Edwards, leder for Virke kultur og opplevelser.

Virke er likevel ikke helt fornøyde. De forventer ytterligere lettelser når regjeringen kommer med ny vurdering 2. februar.

– Vi er ennå ikke der vi burde være, hvor kulturlivet får samme regler som butikker, bowling og bingo, sier Edwards.

– Det er tåpelig at regjeringen krever at man må sitte med munnbind på annethvert sete på teater, når man kan sitte på kafé og skravle med hverandre uten munnbind, sier hun.

