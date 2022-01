annonse

Lederen av Fellesforbundet krever at regjeringen må ta tak. Han mener at statsminister Støre ikke har gjort nok for å hjelpe folk med strømregningene.

Torsdag ettermiddag demonstreres det utenfor Stortinget. Demonstrantene krever at regjeringen skal ta kontroll over de skyhøye strømprisene.

LO og Fellesforbundet, som har tette bånd til Arbeiderpartiet, står i front for strømopprøret. Lederen i Fellesforbundet, Jørn-Henning Eggum, er ikke fornøyd med den sittende regjeringens håndtering av krisen.

– Hvis kraftprisene forsetter å være så høye, også til neste vinter, så må vanlige folk få forutsigbarhet. For da skal disse tiltakene slå inn igjen, slik at staten i større grad dekker det som er over 70 øre, sier Eggum til Nettavisen.

– Det å bruke en tredjedel eller 25 prosent, av inntektene dine i å betale strømregningen. Det er et massivt inngrep i den enkeltes kjøpekraft, sier han.

Vil ikke røre kablene

Eggum vil likevel ikke rokke ved de forpliktelsene Norge har inngått hva gjelder krafteksport til andre land. Han mener man må bygge ut mer kraft, og er positiv til havvind.

– Vi har inngått internasjonale forpliktelser i de kablene vi har utviklet, og gjør ikke noe med å endre det. Det vi sier er at i fremtiden ser vi at vi trenger mer kraft, og fornybar kraft, så de må rushe på Stortinget, sier Eggum, og legger til at det er viktig at regjeringen forsetter å fokusere på fornybare løsninger for energi.

