Tilbakekalling av statsborgerskap blir aldri foreldet. Det mener SV og Rødt er urimelig. De kaller det en straff.

Grovt bedrageri blir foreldet etter ti år. Men de som har fått norsk statsborgerskap på feil grunnlag, kan derimot i prinsippet straffes for det resten av livet.

– Systemet vi har for å sende ut folk fra Norge, ødelegger hele familier og enkeltpersoner. Vi er faktisk bedre enn dette, og nå er det på tide å vise det, sier stortingsrepresentant Grete Wold fra SV til Vårt Land.

Sammen med Marian Hussein fra SV og Tobias Drevland Lund og Seher Aydar fra Rødt legger de frem et forslag for å endre loven. De vil at tilbakekalling av statsborgerskap får en foreldelsesfrist.

«I dag kan mennesker som har bodd, arbeidet og etablert familie i Norge gjennom flere tiår, bli utvist fra landet. Det vil vi gjøre noe med», skriver de i innlegget.

– Vi ser at praksisen er for streng. Forvaltningen tar ikke hensyn til det politiske ønsket som ligger bak denne lovendringen. Vi ser at dette rammer mennesker som har både barn og barnebarn i Norge, sier Wold, og legger til sin mening:

– Det skal selvsagt være straff for å bryte utlendingsloven, men det må være forholdsmessig. Vi kan ikke sende ut folk som brøt regelverket for mange år siden.

Men forslaget får ikke støtte av Fremskrittspartiet.

– Frp er imot dette, svarer en ordknapp Erlend Wiborg til Resett. Han er Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsperson.

Kommunikasjonssjef i Frp, Espen Teigen sier til Resett at tilbakekalling av statsborgerskap ikke er en straff fra det offentlige.

– Det er at man har ervervet seg et privilegium som statsborgerskap på falskt grunnlag. Når det avdekkes at det er falsk, må det naturlig nok kalles tilbake.

