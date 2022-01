annonse

MDG skal jage bilen ut av Oslo og omgjøre byen til et sted for syklister. Men den visjonen imponerer ikke Christian Tybring-Gjedde fra Fremskrittspartiet.

– Tilgjengelighet, nærhet, parkeringsmuligheter der folk bor, er det FrP ønsker sier han til Resett.

Det var i Dagavisen debatten startet. MDG er på offensiven for å endre Oslo vekk fra bilismen. Det er det ikke alle som støtter.

– Det er ikke slik at byen blir mer tilrettelagt dersom bilen forsvinner. Den blir bare mer tilrettelagt for de funksjonsfriske, de hippe og yngre, de som ikke beveger seg utenfor sentrum, sa Tybring-Gjedde til Dagsavisen.

– Bilen er et gode, ikke noe man skal bekjempe. Han kaller MDGs «bilfritt byliv» en egoistisk politikk tilrettelagt for de få.

Prosjektet «bilfritt byliv» skal ekspandere til Grønland og Tøyen, med stengte gater og fjerning av parkering. Lan Marie Bergs arvtager, byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav , også hun fra MDG, håper på å omgjøre parkeringshus til bildeling eller andre grønne mobilitetstjenester. Så vil hun ha en slutt på gratisparkering ved kjøpesentre og arbeidsplasser. Målet er å fjerne bilen til fordel for syklister og fotgjengere. Men Tybring-Gjedde har et annet syn på MDGs prosjekt:

– Byrådet har gjennom sine reguleringer skapt kø, kork og kaos.

Frp-politikeren sier at MDG ødelegger mangfoldet, eldre og familier blir ekskludert fra muligheten til å bruke byen.

– Vi skal ha en by for alle. Ikke en by kun for dem som har anledning eller mulighet til å sykle eller gå.

Han mener at byen også er for dem som trenger å parkere.

– Bilen er en naturlig del av bylivet. Det skaper en pulserende by. I alle byer nordmenn flest besøker og finner fascinerende, er bilene selvsagte. Ingen verken ønsker eller kan se for seg New York eller London uten biler.

Tybring-Gjedde sier at Sirin Stav fra MDG kun snakker til sine venner og likesinnede. De som allerede bor i sentrum og klarer seg uten bil, slike som ikke engang har førerkort. Han kaller det en egoistisk politikk.

Christian Tybring-Gjedde: Husk at det heter SAMferdsel

Resett har spurt Christian Tybring-Gjedde om å utdype.

– Hvordan en «eldrevennlig» bilpolitikk i Oslo ville se ut?

– Det betyr at man må finne løsninger som tilfredsstiller alle trafikanter. Ikke benytte vikarierende argumenter for å oppnå alternative mål. Markedet vil ta seg av «bilpolitikken». Folk søker løsninger som får hverdagen til å gå opp på best mulig vis. Blir det for lange køer, vil bilistene finne andre veier eller reise på andre tidspunkter. Alternativt bruke kollektive løsninger. Bilbruk er også transport av mennesker og varer. Man kjører gjerne barn fra A til B, da må man avlevere, sier han til Resett.

– Hva ønsker FrP å prioritere?

– Tilgjengelighet, nærhet, parkeringsmuligheter der folk bor. Gjøre det mulig å parkere for besøkende. Gjøre det enklere å parkere der eldre folk beveger seg. Det være seg butikker, restauranter eller kulturarrangementer (museer, utstillinger, konserter). Bygge parkeringsplasser under vei, gratis parkering på søndager og gratis parkering i sentrum på hverdager i sentrum etter kl. 17 for sikre mulighet for handling i sentrum. Bedre asfalteringen og styrke belysningen. Lage et totalregnskap som sikrer at sentrumsnære områder totalt sett har et minimum parkeringsplasser.

– Ønsker man en mangfoldig og inkluderende by kan man ikke utestenge ut 20% av befolkningen.

