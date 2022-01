annonse

Chelsea kan bli tvunget til å la spillere som ikke er vaksinert mot koronaviruset bli hjemme i returoppgjøret i Champions League mot Lille i mars.

Frankrike har skjerpet sine Covid-regler og det er nå ingen unntak for uvaksinerte profesjonelle idrettsutøvere som ønsker å komme inn i landet.

Europeisk fotballs styrende organ Uefa ga ut en uttalelse torsdag som sa at lagene «i prinsippet» vil bli pålagt å følge gjeldende regler i ethvert land

Frankrikes president Emmanuel Macron har tidligere uttalt at han ønsker å «pisse på» uvaksinerte mennesker ved å begrense deres tilgang til offentlige steder som barer, kinoer og restauranter.

Det virker usannsynlig at Uefa – med president Aleksander Ceferin i spissen, som har uttalt sin støtte til vaksinering – ville undergrave de franske reglene ved å insistere på at kampene flyttes til et nøytralt sted for å komme rundt reglene.

Alle uvaksinerte Chelsea-spillere eller ansatte forventes derfor å bli behandlet som om de har testet positivt for Covid, og utestengt fra å reise til returoppgjøret som skal spilles 16. mars i Frankrike.

