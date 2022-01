annonse

I mai 2021 ble det oppstyr da Svein Østvik var under en demonstrasjon mot nedstengningene. Han ble avbildet da han kastet munnbindet i i et bål.

Østvik fikk masse hets og ble et slags ansikt utad for vaksine- og nedsteningsmotstand. Mange av hans tidligere venner og fans tok avstand fra ham. Han ble kalt høyreekstrem og farlig. TV 2-journalisten Fredrik Græsvik skrev på Twitter at «vennskapet er avsluttet».

– Immunforsvaret tåler det meste, sa Østvik den gang. Til Resett uttalte Østvik dette om hvorfor han ikke ønsket å vaksinere seg.

– Fordi det for meg er uaktuelt å ta en vaksine som ikke er ferdig utprøvd og som allerede har høyere dødsrate og høyere bivirkningsrate enn noen andre vaksiner noen gang har hatt. En eksperimentell vaksine.

Så i desember ble han syk, veldig syk.

Symptomene kom raskt, han hadde feber og hakkende tenner. Han hostet, brystet var sårt. Men det var ikke sykdommen han fryktet mest.

– Det var media jeg fryktet. Jeg så for meg de hånlige, skadefro overskriftene. Jeg så for meg hylekoret: «Hva var det vi sa»? og tenkte fader, jeg skal vel ikke ligge her og gruble på avisoverskrifter. Ikke nå som jeg trenger å være positiv! Dersom jeg måtte på sykehus, visste jeg at media ville få vite at jeg var syk. Derfor fryktet jeg sykehuset også, sier Østvik i et intervju med hemali.no.

– Det var for jævlig å være så syk av en potensielt dødelig sykdom og kjenne at det som plaget meg, var tanken på overskrifter som «Tror han på Covid-19 nå?» Og: «Charter-Svein ikke så kjepphøy lenger», fortsetter han.

Østvik fikk medisiner og ble raskt bedre.

– I løpet av to dager ble jeg veldig mye bedre, det var en kjempeforandring. Tenk at vi ikke får opplyst at medisiner hjelper! Om folk visste det, kunne uroen blitt snudd i løpet av dager. Jeg er opplyst, jeg vet at det finnes leger med kunnskap og erfaring, men hva med alle dem som ikke vet det?

Han står ved sin skepsis til vaksinen.

– Jeg har stolt på immunforsvaret mitt, og takket derfor nei til den eksperimentelle behandlingen med mRNA. I min verden er det galskap at vi som tar vare på helsa og stoler på eget immunforsvar skal straffes for det. Jeg er sjeleglad for at jeg fikk hjelp, og forstår ikke hvorfor ikke den kunnskapen kommer ut, sier han.

