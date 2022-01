annonse

I en ny kanadisk undersøkelse går det frem at mange er for en streng avstraffelse av de uvaksinerte.

Hele 37% av respondentene mener at uvaksinerte bør kunne nektes offentlig helsehjelp. Mer enn hver fjerde respondent (27%) svarer at det er i orden å gå så langt som at uvaksinerte kan fengsles i opptil 5 dager for å utsette andre for fare. Det er National Post som melder dette.

– En majoritet av kanadierne har lite sympati med de uvaksinerte, sier John Wright fra Maru Public Opinion, selskapet som har gjennomført meningsmålingen.

Undersøkelsen viser at to tredeler mener at det bør være tvunget vaksine for alle over 5 år.

I undersøkelsen ble det også spurt om hva som er passende straff for de uvaksinerte. 33% svarer at å nekte fornyelse av førerkort er akseptabelt.

Wright sier at nå, med spredningen av omikronvarianten, opplever folk at deres helsetilbud er redusert.

– Stadig flere får ikke tilgang til nødvendig medisinsk behandling, og de ser at det samme for familiemedlemmer eller andre nære, sier Wright.

61% av de spurte sier det er ok at det innføres en egen helseskatt for de uvaksinerte på opptil 150 dollar hver måned, altså nærmere 1100 norske kroner.

Like mange mener at de uvaksinerte selv skal betale for egen behandling på sykehus om de legges inn med Covid-19.

– Konklusjonen er at om du blokkerer helsesystemet, skal du betale for det selv, sier Wright.

Nesten halvparten av de spurte mener at de uvaksinerte belaster helsesystemet, og nær 40% mener at de uvaksinerte hindrer alle andre å leve et normalt liv.

77% mener at det er greit med restriksjoner som nekter de uvaksinerte adgang til restauranter, barer, kinoer, bibliotek, brennevinsutsalg, cannabisbarer og andre detaljhandlere.

På spørsmålet om eventuell sympati med uvaksinerte som enten blir alvorlig syk eller dør, sier 27% at de ikke har noen sympati. 19% har stor sympati. De fleste ligger imellom dette.

