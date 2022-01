annonse

Frankrike har erklært at Kinas behandling av uigur-befolkningen er folkemord. Kina fordømmer disse anklagene.

Erklæringen kommer bare noen uker før vinter-OL i Beijing.

– Resolusjonen fra den franske nasjonalforsamlingen angående Xinjang ignorerer fakta og juridisk kunnskap, og den blander seg grovt inn i Kinas interne anliggender, sier Zhao Lijian, talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet.

USA kaller også behandlingen av uigurene for et folkemord. Kritikken går i at Kina har internert over 1 million mennesker i leirer. Det hevdes også at uigurene utsettes for tvangsarbeid, tvungen sterilisering, tortur og indoktrinering.

Kina på sin side påstår at det kun er snakk om et tilbud om omskolering for å hindre at uigurene rekrutteres til islamsk ekstremisme.

