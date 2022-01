annonse

Fredag kveld kom nyheten om at SV og regjeringspartiene var enige om en «krisepakke».

Regjeringen hadde et forslag på bordet på drøyt 20 milliarder kroner i økonomiske koronarettede tiltak. I tillegg kom strømtiltak på 3,6 milliarder kroner. Etter forhandlinger med SV er det plusset på over 1,8 milliarder kroner, meldte NTB.

Den er langt fra god nok på helsefeltet, sier Frp.

– Vi ser at regjeringen bare leverer smuler når det trengs langt mer. Hvor er pengene som må til for å øke intensivkapasiteten? Om vi skal unngå en evig lockdown må vi forberede oss for fremtiden. Frp foreslår å øke bevilgningene ytterligere her, sier helsepolitisk talsperson Bård Hoksrud etter at avtalen ble presentert fredag kveld.

Ap, Sp og SV har sittet i forhandlinger den siste uken om både støttetiltak i forlengelsen av pandemien og strømkrisen, melder NTB.

– SV fremstår mer og mer som et støttehjul, og det er helt åpenbart at de har lite påvirkning på en regjering som kommer haltende etter og kommer med for små tiltak, altfor sent. De lover gull og grønne skoger før forhandlingene, men leverer ikke, sier Hoksrud.

