Politikere i Østerrike har vedtatt et forslag fra regjeringen om å innføre vaksinetvang for alle over 18 år.

Ifølge den nye loven vil de som nekter å vaksinere seg betale høye bøter dersom det ikke foreligger medisinske grunner, eller man har hatt covid-19 i løpet av de siste seks månedene.

Det var høyrepartiet ÖVP og venstrepartiet De grønne som fremmer forslaget om vaksinetvang. De andre politiske partiene stemte for forslaget.

Det eneste partiet som stemte i mot var Frihetspartiet. Det er ventet at også overhuset vil godkjenne loven, som dermed trolig kan tre i kraft 1. februar.

Det har vært store demonstrasjoner i landet i lang tid mot innføring av vaksinetvang.

Store bøter

Regjeringen la også frem diverse lokkemidler til de som ikke er vaksinert. 10 milliarder kroner skal brukes på ulike lokkemidler, blant annet et lotteri der man kan vinne gavekort til butikker og restauranter.

De som ikke ønsker å ta vaksinen vil risikere å bli bøtelagt. Politiet skal gjøre rutinesjekker og stanse folk på gata for å sjekke om de er vaksinert. De som ikke har bevis for at de er vaksinert, kan få opptil 600 euro (6.000 kroner) i bot.

Dersom myndighetene fortsatt mener vaksinedekningen ikke er god nok, vil alle som ikke har vaksinert seg få en påminnelse. Deretter kan de få en innkalling til en vaksinetime, og hvis de ikke møter, kan de bli ilagt nye bøter.

Tsjekkia

Ikke alle land ønsker å tvangsvaksinere egen befolkning.

Onsdag ble det klart at Tsjekkia skroter planene om å innføre obligatorisk vaksinering for eldre personer, og ansatte i enkelte yrker, skriver ABC.

Landet har fått ny regjering og den nye regjeringen ønsker ikke gjennomføre forslaget om obligatisk vaksinering fra den gamle regjeringen.

