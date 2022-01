annonse

Ambassadørene Leidulv Namtvedt og Øyvind Nordsletten, tror ikke Russland vil gå til storkrig mot Ukraina.

– Jeg ser ikke for meg en omfattende russisk krig eller okkupasjon av Ukraina. Kostnadene vil bli for store, både i form av sanksjoner og likposer, sier Leidulv Namtvedt til Vårt Land.

Namtvedt er pensjonist, men var norsk ambassadør i Moskva fra 2013 til 2018. Han sier at Russland frykter at Ukraina skal bli med i Nato og tror at annekteringen av Krim-halvøya var et resultat av dette.

– Nato tar ikke opp nye medlemmer som er i konflikt. Det er med å forklare det Russland gjorde i 2014.

Namtvedt får støtte fra Øyvind Nordsletten. Han var ambassadør i Ukraina fra 1992 til 1996, og i Moskva fra 2000 til 2008.

– Jeg tror ikke at det er sannsynlig med et bredt russisk angrep på Ukraina, sier han.

