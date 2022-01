annonse

annonse

USAs ambassade i Kiev skal ha bedt om at de delene av staben som ikke er kritisk nødvendig, evakueres, melder CNN.

En talsperson for utenriksdepartementet i Washington sier de ikke har noen kunngjøring i øyeblikket. Vedkommende føyer til:

– Vi gjennomfører grundig planlegging for alle scenarioer, slik vi alltid gjør, i tilfelle sikkerhetssituasjonen forverres.

annonse

Fox News-journalisten Lucas Tomlinson bekrefter i en Twitter-melding at flere amerikanske medier har fanget opp det samme. USAs utenriksdepartement har gitt ordre om å begynne evakueringen av de ansattes familier mandag. Det ventes også at en oppfordring til amerikanere om å forlate landet, kommer om kort tid, skriver han.

BREAKING: State Department orders families of U.S. embassy personnel in Ukraine to begin evacuating the country as soon as Monday: U.S. officials

— Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) January 22, 2022