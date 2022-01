annonse

Etter 100 dager i regjering lovet Ap 40 punkter, bare halvparten er innfridd. 13 er delvis og 7 er ikke innfridd.

Det er NTB som har gått gjennom de 40 punktene i Arbeiderpartiets 100-dagersplan og vurdert hvorvidt de er gjennomført eller ikke.

Oversikten viser at:

7 punkter er ikke innfridd

13 er delvis innfridd

20 er innfridd

Statsminister Jonas Gahr Støre er likevel fornøyd over egen måloppnåelse.

– 100-dagersplanen var jo ment å vise velgerne at «dette går vi i gang med hvis vi får regjeringsmakt». Og det har vi gjort. Til tross for at vi hadde Kongsberg-krisen den dagen vi overtok, fikk strømkrisen og fikk pandemi, sier han til NTB.

De som ikke er innfridd etter 100 dager er blant annet å sette ned en energikommisjon og stanse frislippet i taxinæringen.

Støre angrer ikke over at velgerne fikk en 100-dagersplan, selv om de ikke klarer å innfri.

– Det var veldig lurt, og jeg er veldig fornøyd med at vi gjorde det! Jeg tror alle forstår at det å nå hundre prosent, ferdig snakket, i et sånt stort prosjekt, det kan du ikke forvente. Vi skal bli enige med andre partier, men vi er i gang med så å si alt, sier Støre.

