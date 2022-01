annonse

En underlig historie fra Irland skaper oppmerksomhet. To personer bar et lik inn på et postkontor i byen Carlow i Irland fredag i håp om å heve pensjonen hans. De mislyktes og etterlot liket på postkontoret.

Det er igangsatt etterforskning.

Den avdøde pensjonisten ble beskrevet i rapporter som å ha blitt «støttet opp» av mennene da de gikk inn i bygningen i County Carlow fredag morgen.

Den merkelige rekken av hendelser begynte da en av mennene gikk inn på postkontoret rundt klokken 11.30 på fredag, og ba om å få inn en pensjonsutbetaling for en eldre mann. Han fikk avslag, og personalet informerte ham om at pensjonisten måtte være til stede for at pengene kunne overleveres, skriver The Guardian basert på rapportering i Irish Times.

Mannen kom tilbake like etter sammen med to andre menn, hvorav den ene var i 60-årene og så ut til å bli støttet av de to andre. De yngre mennene ba om å få utbetalt pensjonen hans.

En kvinne ble mistenksom og slo alarm til personalet. Da stakk de to mennene fra stedet. De to mennene som bar den døde, skal ha kjent ham fra før.

En kvinne som bor ved siden av postkontoret sa at datteren hennes så de to mennene som bar den avdøde mannen inn i bygningen. «Hun forlot huset mitt på det tidspunktet og sa at mannen så uvel ut da føttene hans trakk bakken,» fortalte kvinnen.

Ordføreren i Carlow, Ken Murnane, sa at han var «absolutt sjokkert» over å høre nyheten.

«Jeg ble helt sjokkert over å høre om hva som skjedde. Jeg kan ikke tro at noen ville gjort noe sånt. Jeg er bare sjokkert.»

Men folk klarer heller ikke å la være å more seg over hendelsen. Flere har allerede tatt bilder utenfor postkontoret for å simulere hendelsen.

Dubs playing Laoise in the O’Byrne cup today in Carlow and fans couldn’t resist a visit to the post office where the boys brought yer man 😂 pic.twitter.com/oCz6xdfRqN — Dubs life (@dubslife1) January 22, 2022

En annen kaller nyheten det morsomste hun noensinne har hørt.

I don’t say this lightly but this is the funniest news piece I’ve ever read in my life https://t.co/vT2cyOmcjC — Ciara McShane (@Ciara87C) January 22, 2022

