Norge lå langt bak, men hentet seg mektig opp under Ida Liens tredjerunde på kvinnenes skiskytterstafett i Anterselva. Det endte med en utrolig seier for Norge.

– Det var helt sykt. Vi kom helt bakpå fra start, men tar oss sammen og leverer til topps, sa Lien om seieren til NRK.

Lien gikk ut på sin etappe på 11.-plass, hele ett minutt og 19 sekunder bak ledende Russland, men med kun ett ekstraskudd på to skytinger der flere nasjoner skjøt seg vekk, kunne Lien sende Ingrid Landmark Tandrevold ut i ledelsen.

Russland skjøt seg helt vekk med tre ekstrarunder på tredje etappe, og Norge måtte hamle opp med Tsjekkia i front.

Både Tandrevold og Lucie Charvátová skjøt fullt på første skyting, men tsjekkeren falt på vei mot siste skyting. Tandrevold sikret seieren med kun ett ekstraskudd på siste skyting.

Russland endte på 2.-plass, mens Frankrike og Italia kom samtidig over mållinjen i kampen om 3.-plassen på stafetten som gikk over 4 x 6 kilometer.

OL-søknad

Den fantastiske etappen til Lien gjør at hun etter alle solemerker kommer til å gå stafetten for Norge under OL i Beijing i februar. Tiril Eckhoff var full av beundring over lagvenninnen etter løpet.

– Hun klarte å holde hodet kaldt i en presset situasjon. Der alle de store nasjonene svikter, så svikter ikke Ida, sa Eckhoff.

Lien hadde ingen planer om å gi opp da hun fikk sjansen på sin etappe, selv om utgangspunktet så håpløst ut.

– Jeg tenkte at alt er mulig egentlig. Med det været som er her, kan alt skje.

Norge vant stafetten uten verdenscupleder Marte Olsbu Røiseland. Hun sto over rennet i Anterselva, men skal mest sannsynlig gå ankeretappen i OL.

Lettet Knotten

Knotten, som er Liens største utfordrer i kampen om den siste plassen på OL-stafetten, var svært takknemlig for at Lien og Tandrevold ordnet norsk seier.

– Jeg må bare takke den gjengen her for at jeg slipper å være så skuffet i dag. Jeg kan være skuffet over min egen etappe og egen skyting, men nå er vi glade, hele gjengen. Det er gull for fader, sa Knotten om stafetten.

Knotten åpnet stafetten for Norge og slet både i sporet og på standplass. Med én strafferunde på første skyting og to ekstraskudd på andre skyting lå Norge på 18.-plass etter første etappe.

Tiril Eckhoff gikk andre etappe for Norge og måtte bruke til sammen tre ekstraskudd over to skytinger før hun sendte Lien ut til sin monsteretappe. Der startet en utrolig opphenting som endte med seier.

