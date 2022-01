annonse

Dramatikk i kampen mellom Everton og Aston Villa.

Villa vant kampen 1-0 på Goodison Park.

Da skåringen kom på overtid i første omgang første omgang feiret Villa-spillerne foran Everton-fansen, som lot seg provosere.

Flere gjenstander ble kastet på spillerne, og to Villa-spillere gikk i bakken.

TV 2 skriver at en flaske skal ha truffet en Villa-spiller i hodet, men videoer som er blitt delt på sosiale medier viser at flasken ikke treffer noen.

Obviously Everton fans shouldn’t be throwing bottles at players.. but why are two players hitting the ground holding their heads when it didn’t even hit them there? Embarrassing on both ends.. #Everton #EVEAST #PremierLeague pic.twitter.com/y69wZZYFRI

— Kilminster_9 (@John_K316) January 22, 2022