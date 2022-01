annonse

Sier til Resett at regjeringen må mer på banen.

I desember 2021 var strømprisen fire ganger så høy som i desember 2019. I året 2021 var prisen 69 prosent høyere enn i 2019. Reppens Bakeri i Flekkefjord er kjent for sine potetkaker og lomper, lefser og flatbrød. Men nå må de permittere ansatte på grunn av strømprisen.

– Strømprisene har tvunget oss til å si opp to ansatte, og vi har i dag sendt varsel om delvis permittering til ytterligere 12 ansatte, sier Leif Reppen til Avisen Agder. Han mener regjeringen gjemmer seg bak EØS og ACER, mens pengene strømmer inn i statskassen fra «folk flest» og fra bedriftene:

– Jeg er skuffet over politikerne som gir fra seg makten på viktige saker. Vi må kunne sette en grense for nedtapping av vannmagasiner. Det ville ha hjulpet. Han sier videre at før valget sa Støre at det var vanlige folks tur. Når de kommer i posisjon ser det ut som om de har glemt det.

Et renseri i Brumunddal har også fått merke strømprisene

– Denne tar 45 kilo. Vi bruker maskinen til å vaske blant annet sengetøy, duker og overmadrasser, forteller driftsleder på et renseri i Brumunddal til Dagens Næringsliv, og sier at bedriftens overskudd forsvinner:

– Nå utgjør strømutgiftene 16 prosent av omsetningen vår, mens de ti første månedene i fjor, utgjorde det seks prosent. De økte strømprisene spiser av det lille som skulle vært overskudd.

Driftslederen sier at i gjennomsnitt hadde de totalt en netto strømregning på 30.000 kroner i måneden for deres tre virksomheter fra januar til og med oktober i fjor. I november ble strømutgiftene på 60.000 kroner. I desember er den på 80.000 kroner. Han mener at Stortinget bør vurdere å gi også bedriftene strømkompensasjon:

– Etter to år med korona, kommer de høye strømprisene på toppen. For mange vil det nok bli å sette kroken på døren.

Strømprisen er meget skadelig

Marius A. Nilsen fra Fremskrittspartiet sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Han mener at den høye strømprisen er skadelig for små og mellomstore bedrifter.

– Meget skadelig, det kan bety kroken på døren for mange bedrifter dette. Flere små og mellomstore bedrifter opererer med mindre marginer, og når mangedoblede strømregninger kommer uventet, og over lengre tid, så er det kritisk, sier han til Resett, forteller hva Frp vil gjøre:

– Vi ønsker en makspris på 50 øre for husholdninger og næringsliv for å komme gjennom denne krisen. Deretter må kraftutvekslingsavtalene reforhandles og reguleres. Vi kan eksportere overskuddstrøm, men ikke importere europeisk prisnivå på kraft. Norge har mye sterkere kort på hånden enn EU her, så det bør være fullt mulig å få til.

