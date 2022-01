annonse

Unge Høyre vil samarbeide med MDG i Oslo – men det kan trolig bli vanskelig.

Morten Steenstrup ble lørdag valgt uten motkandidater som ny leder av Oslo Høyre, med Merete Agerbak-Jensen som nestleder. Valget skjedde under Oslo Høyres digitale årsmøte.

– Jeg er veldig takknemlig og utrolig motivert, ydmyk, og jeg gleder meg, sier Steenstrup til Aftenposten.

Under årsmøtet Unge Høyre oppfordret til MDG-samarbeid.

Til Avisa Oslo sier Unge Høyre-leder Emma Erlandsen at hun mener Høyre og MDG har et godt utgangspunkt for å samarbeide om flere spørsmål, deriblant miljø. Hun vil heller ha et samarbeid med MDG enn Høyres tradisjonelle samarbeidspartner FrP.

Skeptisk

Den nyslåtte fylkeslederen er imidlertid skeptisk til MDG.

– Jeg tror avstanden i dag er for stor til MDG. Vi må finne allianser og de vi skal samarbeide med, men da på grunnlag av vår egen politikk, sier Steenstrup.

Han tror på brede løsninger i miljøpolitikken.

– Jeg tror vi kan vise at vi har en veldig aktiv miljøpolitikk, som favner bredt, som folk slutter opp om og som når klimamålene, sier han.

