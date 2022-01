annonse

Omlag 50.000 mennesker deltok anslår myndighetene.

Politiet avfyrte vannkanoner og tåregass mot steinkastende demonstranter i en protest mot koronareglene i Brussel søndag. Store deler var fredelig.

Urolighetene brøt ut nær EUs hovedkvarter da politiet brukte vannkanoner og tåregass for å presse tilbake hundrevis av demonstranter som kastet stein og antente fyrverkeri.

Politifolk ble senere tvunget til å søke ly på en T-banestasjon da folkemengden kastet metallbarrierer etter dem, melder NTB.

70 personer ble innbrakt, blant dem rundt tolv personer som skal ha begått mer alvorlige lovbrudd som å kaste gjenstander eller å forårsake skade på eiendom. Tre politifolk og tolv demonstranter skal være brakt til sykehus.

På Twitter hevdes det at 100.000 mennesker skal ha deltatt.

Over 100,000 people have gathered to march in a massive protest against vaccine mandates and COVID tyranny today in Brussels, Belgium.pic.twitter.com/hn5TOqeUdw

— Michael P Senger (@MichaelPSenger) January 23, 2022