Det skriver Norad selv i en pressemelding.

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. De skriver følgende om seg selv «Vi skal sikre kvalitet i norsk bistand.»

Direktør i Norad er den tidligere SV-toppen Bård Vegard Solhjell.

Det er for tirsdag 25. januar at Norad annonserer at det kommer et «stjernelag av internasjonale toppnavn». De skal «gjøre opp status etter to år med pandemi og diskutere hvilke løsninger verden nå trenger.»

– Verden trenger vendepunkt. Skal vi klare å utrydde fattigdom og sørge for null utslipp innen 2030 kreves nye løsninger, mobilisering og handling på et helt nytt nivå, heter det i pressemedlingen.

Norad-konferansen har også fått navnet «Vendepunkt».

Norad spør:

Hva må til for å redusere forskjeller, ulikhet og fattigdom?

Hvordan sørge for sosial og økonomisk utvikling i utviklingsland – uten at det går på bekostning av klima og miljø?

Hvor viktig er den internasjonale bistanden, og hvordan kan næringslivet spille en større rolle?

Dette er noen av innlederne:

– Esther Duflo, professor ved MiT og Nobelprisvinner i økonomi

– Dr. Ayoade Olatunbossun-Alakija, leder African Vaccine Delivery Alliance og WHO- speialutsending til ACT-Accelerator

– Bill Gates, Bill Melinda Gates FoundationDr. Ayoade Alakija, African Vaccine Delivery Alliance og speialutsending til ACT-Accelerator

– Thomas Piketty, professor ved Paris School of Economics

– Fatih Birol, direktør ved International Energy Agency (IEA)

– Achim Steiner, leder UNDP, FNs utviklingsprogram

– Anne Beathe Tvinnereim, Utviklingsminister

– Ola Rosling, Gapminder Foundation

– Bård Vegar Solhjell, Norad-direktør

Norad inviterer har inviteret pressen til å delta på konferansen.

