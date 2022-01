annonse

Norge har truffet toppformen i håndball-EM og beseiret endelig Spania igjen etter over 24 års tørke. Med 27-23 lever det norske gullhåpet.

Norge la grunnlaget for seieren i 1.-omgangen. Spania ledet 2-0, men det snudde seg fort. Det norske laget spilte rask og oppfinnsom håndball ispedd fysikk. På veien til 14-11-føring ved pause hadde publikum sett to norske flygermål og et spansk lag i trøbbel.

Harald Reinkind var en drivende kraft i angrep og herjet med Spania, som på sin side slet med å finne plass i det norske forsvaret.

Både Erik Thorsteinsen Toft og Sander Andreassen Øverjordet markerte seg i angrep.

Spania var oppe på 19-20 i andre omgang før Norge svarte og økte til 22-19. Keeper Kristian Sæverås hadde en strålende innhopp i 2.-omgangen med viktige redninger.

Magnus Gullerud scoret også flere mål og var meget god.

Vinner?

Tirsdag blir Norge – Sverige (siste kamp i runden) etter all sannsynlighet en ren duell om én ledig semifinaleplass.

Spania har igjen puljens svakeste lag (Polen) samme dag. Og det er helt usannsynlig at spanjolene ikke vinner den kampen. Skulle Spania rote det til, kan både Norge og Sverige gå videre, men det skjer i så fall til høy odds.

De tre topplagene står på seks poeng hver før siste runde.

Norsk håndball har vært forfulgt av et spansk herrespøkelse i over 24 år Søndag var det 8825 dager siden forrige seier over spanjolene. Den kom i november 1997.

Spania fikk også sitt første tap i en EM-kamp på ganske nøyaktig fire år foran snaut 2000 tilskuere (20 prosent av kapasiteten) i Bratislava.

Venter på første tittel

Semifinaler, kamp om 5.-plassen og finale og bronsekamp spilles i Budapest til helgen.

Spania er tittelforsvarer i EM etter seier over nå utslåtte Kroatia i finalen for to år siden. Norge tok da bronsen.

Landslagssjef Christian Berge venter fortsatt på sin første tittel i jobben. Han var nærmest da laget hans spilte VM-finaler i 2017 og 2019. Frankrike og Danmark ble for gode.

Den norske troppen har hittil styrt unna koronasmitte under EM. Holder det seg slik en uke til, vil det kunne være en fin bonus for Norge.

