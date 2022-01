annonse

Er det norske folket opplyst, får vi ærlig og fullverdig informasjon?

Er det kanskje ikke akkurat her gjennom fordreid informasjon gjennom mediene at maktpolitikerne lurer oss mest? Jo, selvsagt er det nettopp slik. Likevel fortsetter elite-makten gladelig å finansiere medie-humbugen med våre skattepenger, en bevisst og skamløs «symbiose» av forvirring og fordreining.

Dette mer enn viser at løgnaktigheten passer dem helt utmerket, dvs. med folket sånn passe uopplyst og forvirret mht. virkeligheten. Dog, alarmerende, det betyr at folke-demokratiet med noens vitende og vilje forvitres. Fordi, et velfungerende demokrati opplagt forutsetter folket er reelt opplyste. Alternativt kunne vi like gjerne hatt et diktatur, hvilket vi langt på vei har fått.

Om den upolitiske Alice i eventyrland het det at hun gikk seg vill. Men kom til et veikryss og lurte på om hun skulle ta av til høyre eller til venstre. En mann kom forbi og spurte, hvor skal du hen da? Nei, det visste ikke Alice. Vel, da spiller det jo mindre rolle hvilken vei du tar, svarte den gamle mannen, et viktig poeng.

Arnt Folgerø hadde 27/7/20 en lang og grundig kronikk på document.no med tittelen “Venstresidens farlige virkelighetsforståelse». I retrospekt ville jeg kanskje heller snakket om sannhetsforståelse. Han tok utgangspunkt i USA og beskrev galskapen og tankegodset til venstre-ekstremistene der, og mente å se paralleller også ellers i Vesten på denne usunne utviklingen. Men se, nå litt senere er folk endelig begynt å reagere mot sivil ulydighet, vold og vandalisme. Som Folgerø også sa, USA er ingen roman, men et «forskjells-samfunn» med mange indikasjoner på forfall.

Jeg sier, selv om Donald Trump skjøt for mye fra hoften var hans argumenter dog sunne og langt riktigere enn hva Joe Biden presenterer. Trump ville bygge muren for å forsvare USA mot ulovlig kriminell innvandring og narkotikatrafikk. Resultatet under Biden er blitt helt horribelt, Trumps motsatte. Og riksmedier med NRK i spissen har tildekket USA-realitetene falskt gjennom både unnlatelse og løgn.

Men Trump har fått rett mht. Iran, klimahysteriet, Paris-avtalen, manglende forsvar i Europa, Kinas sanne natur og tildekning, hvorfra Kina-viruset stammet, og mye mye mer. Mens NRK fortsatt kjører anti-Trump-kampanje som det reneste gamle Pravda. Og i USA har CNN, som norske riksmedier ofte refererer til, mistet 90% av sin leser masse pga. sin falske kampanje mot Trump. Men det rapporteres ikke. Heller ikke at Joe Biden har satt ny USA-rekord i dårlig gallup for sin politikk og mister sågar støtte fra CNN og nær alle de andre liberale mediene. Biden beskrives økende som den verste presidenten i landets historie, samt at Trump forventes, om han vil, lett å kunne ta presidentembetet tilbake.

Et annet tilbakeblikk: Hans Rustad 3/8/20 hadde en annen viktig kronikk under overskriften «Vi som elsker Norge og Europa» hvor han tok for seg Ungarn og Polen som behandles som «spedalske» av et koldt og arrogant myndighets-Norge. Hvorfor, og fra folk som neppe kjenner disse stolte landenes store historiske betydning for hele det nordlige Europa. Men disse to tapre forsvarsvillige landene ville det norske folket utvilsomt sagt ja og hurra til, om våre riksmedier hadde fortalt den fulle hele sannhet.

Riksmedier som bevisst forvirrer Norges befolkning, og som vil underlegge oss et økende diktatorisk og udemokratisk EU – samt derigjennom oss påprakket den nasjonalt totalt ødeleggende fremmedinnvandringen. Og med Norge som den flinkeste piken i EU-klassen, selv uten at vi engang er EU-medlem. Et fellesskap beskrevet nå som Tysklands 4de rike. UK så retningen og tegningen, og forlot EU. Det skulle Norge absolutt også ha gjort, det er ikke for sent …

Tilbake til stakkars, forvillede Alice i Wonderland: Hørte hun bare på NRK, ville hun vært uten balansert informasjon både om «veikrysset» og om rett vei fremover, enn si om verdens virkelighet. For dette holder jeg Erna Solberg personlig ansvarlig, etter 8 år i statsministerstolen, for hun har ingenting gjort for å «balansere» den norske virkelighetsforståelsen, tvert imot. Da rinner det meg i hu at hun er som «heleren», ikke det spor bedre enn sannhets-stjeleren, sistnevnte i dette tilfellet mest NRK, rikskringkasteren.

Reelt demokrati? Glem det! Under Jonas Gahr Støre er det i ferd med å bli verre for vanlige folk, det stikk motsatte av hva han sa under valgkampen. Moralen må bli, politikere er ikke til å stole på uansett om de kommer fra høyre- eller venstresiden, de bygger sine egne maktstrukturer og strunter i folket. Og folket lar seg lure hver gang det er valg. For systemet er rigget mot nye partier og forandring på et mangfoldig vis, hvilket forklarer at vi ikke bor i et sant demokrati.

