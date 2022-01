annonse

Representanter for myndighetene i Russland og Ukraina skal onsdag møtes i Paris. Det opplyser en rådgiver for Frankrikes president Emmanuel Macron.

Frankrike mener at en nedtrapping av den spente situasjonen er i sikte, ifølge rådgiveren, som er anonym.

Tjenestepersoner fra Frankrike og Tyskland skal også delta i samtalene. Dermed gjenoppstår Normandie-formatet – et forhandlingsforum der representanter for de fire landene deltar. Den tyske utenriksministeren Annalena Baerbock tok under et nylig besøk i Moskva til orde for å gjenopplive dette forumet.

De siste ukene har det vært hektisk diplomatisk aktivitet i regi av Nato og Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) og direkte samtaler mellom USA og Russland. Dette har ikke ført til noen reduksjon i den spente situasjonen rundt Ukraina.

