I en ankesak i forrige måned konkluderte High Court med at Assange kan utleveres til USA, der han risikerer en fengselsstraff på opptil 175 år, men ifølge BBC i dag bestemte The High Court å reversere denne avgjørelsen slik at Julian Assange kan få ankesaken sin behandlet av landets høyesterett.

Påtalemyndigheten i USA hevder Assange har medvirket til tyveri av et stort antall hemmelige amerikanske dokumenter for over ti år siden, men Assanges forsvarerne avviser påstandene og mener klienten handlet som journalist, i tråd med pressefriheten, og at at han bidro til viktige avsløringer om USAs krigføring i Irak og Afghanistan.

Assanges advokater argumenterer også med at klientens psykiske helse er dårlig og at faren for selvmord er stor hvis han utleveres til USA.

Rettens avgjørelse i dag betyr at saken anses å ha allmenn viktighet og dette understøttes også av det faktum at australieren har støttespillere i en rekke land som hevder rettsprosessen mot ham er politisk motivert.

Assanges advokater har nå 14 dager på seg til å kontakte høyesterett og argumentere for hvorfor de mener klientens sak om utleverings-nekt bør behandles av landets høyeste rettsinstans.