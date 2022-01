annonse

Aten og en rekke av de greske øyene i Middelhavet er rammet av uvanlig kulde og snøvær.

Myndighetene ber folk unngå å ferdes utendørs med mindre det er strengt nødvendig mandag og tirsdag, og skolene har gått over til hjemmeundervisning. Koronavaksinetimer ved et sykehus i Aten er blitt forskjøvet til senere i uka, og nord i byen er det krav om kjetting på dekkene for å kjøre bil, melder NTB.

På sosiale medier har folk lagt ut bilder av det uvanlige synet.

Snø er vanlig i fjellene og nord i Hellas, men på øyene i Egeerhavet og i hovedstaden Aten forekommer det langt mindre hyppig. I fjor ble byen imidlertid også rammet av en snøstorm som forårsaket strømbrudd i flere dager og felte tusenvis av trær.

