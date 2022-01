– Tipset gikk ut på at en navngitt person hadde gjemt pengene i skogen, og at pengene skulle stamme fra omsetning av en stor mengde narkotika i Østfold i perioden 2006 til 2009, opplyser politiadvokat Stian Moltke-Hansen Tveten i pressemeldingen.

Som følge av etterforskningen ble en person siktet for grov selvvasking ved å ha skjult kontanter som stammet fra narkotikaomsetning i en periode på over ti år. Noe tid etter at siktelsen ble tatt ut i saken, fikk politiet tilbakemelding fra Norges Bank om at det nøyaktige pengebeløpet var 1.998.000 kroner.

– Saken er nå avgjort med en påtaleunnlatelse for grov selvvask og inndragning av hele kontantbeløpet på 1.998.000 kroner, sier Moltke-Hansen Tveten i Øst politidistrikt, følge pressemeldingen.

Politiet opplyser videre at de to mennene som fant pengene vil få utbetalt finnerlønn, men de opplyser ikke hvor høy finnerlønnen er.