annonse

annonse

Produksjonsveksten i USA avtar til laveste takt på 18 måneder i januar, da Omikron-bølgen forverret flaskehalser i forsyningskjedene og forsterket mangelen på arbeidskraft i amerikansk økonomi. Det fremgår av den månedlige IHS Markit Flash US Composite PMI-indeksen.

Indeksen ble publisert klokken 15:45 mandag, samtidig som de amerikanske børsene faller bratt fra start. Den toneangivende S&P 500-indeksen slår følge med teknologi-dominerte Nasdaq, og er nå ned mer enn ti prosent siden toppnoteringen 3. januar.

Justert for sesongvariasjoner falt IHS Markit Flash US Composite PMI Output Index til 50,8, ned fra 57,0 i desember, (tall over 50 markerer positiv vekst). Oppgangen i aktiviteten var dermed bare marginal, og den tregeste siden juli 2020.

annonse

Nedgangen i produksjonsveksten var bredt fundert, med nær stagnasjon for produksjonsbedrifter så vel som tjenesteleverandører, ettersom den bratte økningen til Omikron-bølgen medførte at flaskehalser på tilbudssiden og mangel på arbeidskraft ble forverret av fornyede smittevernsrestriksjoner, skriver Markit.

Samtidig avtok prisveksten for innsatsfaktorer i januar. Kostnadsveksten var den tregeste siden mars i fjor. Bedrifter bemerket at prisene ble drevet opp av høyere leverandørkostnader og press oppover på lønningene. Veksten i utsalgspriser for varer og tjenester tok seg opp, og var den tredje raskeste siden oktober 2009, da selskaper forsøker å passere høyere kostnader videre til sluttkunden.

Sjeføkononom Chris Williamson i IHS Markit gir følgende kommentar til PMI-dataene:

annonse

– Sterk oppgang i virustilfeller har brakt den amerikanske økonomien til nesten stillestående ved inngangen til året, med bedrifter forstyrret av forverrede forsyningskjedeforsinkelser og ansattemangel, idet nye restriksjoner for å kontrollere spredningen av Omikron gir ekstra motvind for bedriftene. Imidlertid har produksjonen blitt mye mer påvirket av Omikron enn etterspørselen, med robust vekst i ordreinngang som tyder på at veksten vil ta seg opp igjen straks restriksjoner lempes. Videre, selv om forsyningskjedeforsinkelser fortsatte å være en vedvarende hemsko for økonomisk vekst, knyttet til overbelastning av havner og fraktmangel, har de totale flaskehalsene på tilbudssiden avtatt sammenlignet med det vi har sett gjennom store deler av andre halvår i fjor. Dette har igjen bidratt til å løfte optimismen for produksjonen i år til den høyeste på over ett år, og har også bidratt til å bringe inflasjonsraten i råvarepriser kraftig ned. Altså, til tross for at undersøkelsen signaliserer en skuffende start på året, er det noen oppmuntrende signaler for utsiktene på kort sikt.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474