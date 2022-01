annonse

Den etterlatte samboeren til journalist Carsten Thomassen, som ble skutt og drept av Taliban, reagerer på at hun ikke ble varslet om islamistenes Norgesbesøk.

Den 38 år gamle Dagbladet-journalisten og tobarnsfaren Carsten Thomassen ble skutt under angrepet på Hotel Serena i Kabul 14. januar 2008. Kort tid etter døde han av skadene og etterlot seg samboer Ellen Hofsvang og deres to barn.

Blant de 15 mennene fra Taliban som deltar i de pågående forhandlingene i Oslo, er Anas Haqqani, bror av Sirajuddin Haqqani, som leder det mektige Haqqani-nettverket. Han er også innenriksminister i Afghanistan. FN mener at Haqqani-nettverket stod bak angrepet på Serena Hotel.

– Det er en stor belastning for meg og min familie at representanter for de som faktisk skryter av terror og drap på journalister, inkludert Dagblad-journalist og familiefar Carsten, flys inn i hit med stor oppmerksomhet – og får lov til å innkassere den propagandaseieren. Det at vi ikke fikk et eneste forhåndsvarsel som kunne gjort det litt lettere å forholde seg saken til forsterker belastningen, sier hun til TV 2.

Carsten Thomassens enke og familie skulle ha vært orientert i forkant av offentliggjøringen av besøket. Det erkjenner også UD.

– Det ble ikke gjort av Utenriksdepartementet, og det er vår feil. Vi er veldig lei oss for det og skjønner at det gjør en vanskelig situasjon enda verre. Det har vi også sagt til Ellen Hofsvang etter at hun tok kontakt, sier kommunikasjonssjef Trude Måseide til kanalen.

