Ifølge tall fra Miljødirektoratets erstatningsoppgjør for beitesesongen 2021 var ulven det rovdyret som drepte færrest sauer i 2021. Drap eller skader på sau påført av ulv har ikke vært lavere siden 2008, med 879 erstatningstilfeller i 2021.

For ti år siden var antallet sauer tatt av rovvilt 30.409, 13.545 flere enn i 2021. Tallene for i fjor viser videre at 16.864 sauer ble drept av jerv, gaupe, ulv, bjørn eller kongeørn. Det er en økning på 15 prosent sammenlignet med det rekordlave tapsåret 2020 da bare 14.773 sauer ble tatt.

Det har de siste 15 år vært en betydelig nedgang i tap til rovvilt. I 2007 ble det erstattet nærmere 40 000 sau og lam på utmarksbeite. Antall sau og lam på beite er tilnærmet det samme, viser tall fra Landbruksdirektoratet.

– Vi ser at tiltak som å skille rovdyr og beitedyr i tid og rom har bidratt til lavere tapstall over tid. Det er imidlertid krevende å nå Stortingets mål om å redusere tapene til rovvilt samtidig som vi skal nå bestandsmålene for rovvilt, da en stor del av skadene skjer ved uforutsette skadesituasjoner i enkelte områder, sier direktør i Miljødirektoratet Ellen Hambro i pressemeldingen fra Miljødirektoratet.

Skader forårsaket av jerv og gaupe øker mest og utgjør det største antallet erstatningssaker, med tapstall på henholdsvis 7.154 og 4.087. Det er også en liten økning i skader forårsaket av bjørn og kongeørn.

Noen hovedtrekk etter erstatningsoppgjøret for beitesesongen 2021

