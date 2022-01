annonse

Skal ha mottatt 31 millioner dollar fra fem avtaler i Kina, alle med personer med direkte bånd til det kinesiske spionapparatet.

Breitbart melder at flere finansmenn med direkte bånd til kinesisk etterretning samarbeidet med Hunter Biden under og etter farens tid som visepresident – inkludert den tidligere sjefen for departementet for statssikkerhet og sjefen for rekruttering av utenlandsk etterretning. Noen av disse relasjonene skal være intakte den dag i dag.

De eksplosive påstandene blir lagt frem i en ny bok av Breitbart News seniorbidragsyter Peter Schweizer: Red-Handed: How American Elites Get Rich Helping China Win (På fersken: Hvordan amerikanske eliter blir rike ved å hjelpe Kina med å vinne).

Schweizer forklarer at Beijing så det økonomiske forholdet til Biden-familien som en åpning for «elitefangst» ved utnytte Hunter Bidens makt for å fremme sine interesser. Hunter Biden, på sin side, fikk sikret viktige møter og oppnådde store forretningsavtaler med høytstående og mektige personer i kinesiske finansinstitusjoner og Det kinesiske kommunistpartiet.

En av de sentrale tidlige personene i Biden-familiens kinesiske forretningssavtaler er en mektig forretningsmann ved navn Che Feng, eller «The Super Chairman», som Hunter og hans partnere refererte til ham som.

Che, sønn av en soldat i den kinesiske hæren (PLA), har blitt beskrevet i vestlige medier som «en skyggefull og diskret investor». Svigerfaren hans var guvernør i People’s Bank of China, mens forretningspartneren hans var viseminister for statssikkerhet, en mann ved navn Ma Jian. Schweizer skriver at Ma angivelig var direktør for departementets Nr. 8 Byrå, og overvåket nordamerikanske operasjoner rettet mot utlendinger med sitt omfattende kontraetterretningsapparat.

annonse

«Faren for at en kinesisk forretningsmann med nære bånd til toppen av Beijings spionbyrå utfører økonomiske transaksjoner med sønnen til den amerikanske visepresidenten kan ikke overvurderes. Hvordan dette ikke utløste alarmbjellene for nasjonal sikkerhet eller etikk i Washington er et under i seg selv,» skriver Schweizer i Red-Handed.

Ma Jian og Che Feng er kun to av flere navngitte mektige kinesisk personer i boken som Hunter Biden skal ha hatt forretningsforbindelser til.

