USAs president Joe Biden kalte en journalist fra Fox News for en «stupid son of a bitch» under en fotoseanse i Det hvite hus.

Hendelsen skjedde under slutten av et møte hvor presidenten deltok på et møte i hans konkurranseråd, som vurderer å endre regelverk og lover for å hjelpe forbrukere med å håndtere høye priser, skriver NTB.

En journalist fra den konservative TV-kanalen ropte ut et spørsmål om inflasjon, som er på det høyeste nivået på nærmer 40 år, etter at presidenten egentlig var ferdig med seansen.

– Tror du inflasjonen blir et politisk problem før mellomvalget? lød spørsmålet.

NTB skriver så i sin oversettelse at Biden, som muligens var uvitende om at mikrofonen hans fortsatt var på, sa: «Det er en stor ressurs. Mer inflasjon». Han mumlet deretter: «For en idiot».

De to første setningene Biden sier, er riktig oversatt, men så sier Biden til slutt: «What a stupid son of a bitch», som nok bør oversettes til noe som nok er en god del kraftigere enn «idiot».

Når USAs smittevernsjef Anthony Fauci kalte Kansas-senator Roger Marshall en idiot, så var det engelske ordet han brukte, «moron», som helt riktig betyr idiot. Bidens utfall betyr i beste fall «en dum jævel», men kan i mange sammenhenger oppfattes som langt verre.

Ordet «bitch» er i seg selv et ord for en kvinnelig hund, eller «tispe» på norsk.

Fox journalisten, Peter Doocy, som var den som stilte spørsmålet, tok det hele humoristisk og uttalte:

– Vel, ingen har faktasjekket ham ennå og sagt at det ikke er sant.

Se Biden kalle journalisten for «a stupid son of a bitch» her:

