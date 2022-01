annonse

Personer med alvorlig svekket immunforsvar bør ta en fjerde dose med koronavaksine.

Det for å sikre fortsatt god beskyttelse, mener Folkehelseinstituttet (FHI).

FHI er bekymret over at det så langt kun er om lag 6.000 personer av de som trenger det som har fått en fjerde dose, skriver NTB.

– Det er bekymringsfullt, mener assisterende direktør Geir Bukholm ved FHI.

Han påpeker at det er 75.000 brukere av immunsupprimerende legemidler i Norge.

Personer som har alvorlig svekket immunforsvar på grunn av sykdom eller bruk av immundempende behandling, har høyere risiko for å bli smittet av koronaviruset fordi de har dårligere respons på vaksiner enn hva friske har.

– Det er ikke nødvendig med en ny vurdering av fastlege eller spesialist, eller et nytt vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten for å få tilbud om oppfriskningsdose for denne gruppen. Pasientene kan bruke samme dokumentasjon som sist, og kommunene skal være klar over at det innebærer at de skal få tilbud om en fjerde dose, sier Bukholm.

