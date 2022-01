annonse

Forskere ved Ahus har funnet antistoffer mot covid-19 helt tilbake til desember 2019, en måned før det første tilfellet ble påvist i Europa.

– Funnet forandrer fortellingen om koronaepidemien, sier prosjektleder Anne Eskild ved Ahus, sitert av NTB.

Det første tilfellet i Europa ble påvist 27. januar 2020. I Norge ble det først påvist 24. februar samme år.

Ahus’ funn er fra samme tidsrom som det første påviste tilfellet ble konstatert i Kina.

En italiensk studie fra Milano har tidligere påvist at koronaviruset sirkulerte i Italia i september 2019, opplyser NTB.

Forskere har påpekt at viruset trolig også sirkulerte i kinesiske Wuhan lenge før det ble offisielt påvist. Hovedteorien er fortsatt at viruset først spredte seg der.

Overraskende

– Dette var veldig overraskende. Vi undersøkte blodprøver tilbake til desember for å være helt sikre på å gå langt nok tilbake i tid, så vi hadde ikke ventet å finne positivt utslag så tidlig, sier Eskild.

Forskerne har søkt etter antistoffer i lagrede blodprøver. Prøvene er hentet fra gravide kvinner i første trimester og tas som en del av svangerskapsomsorgen. De lagres for å kunne overvåke potensielle smittsomme sykdommer.

– Det er antakeligvis få andre land som har tilgang på lagrede blodprøver på befolkningsnivå, og derfor finnes det få eller ingen andre retrospektive studier, forklarer Eskild.

98 funn

Med hjemmel i smittevernloven fikk forskerne tilgang til å teste prøvene anonymt.

Esklid sier at mye tyder på at de er smittet i utlandet, og at det tyder på at smitten var utbredt i store deler av verden før vi har trodd.

Det ble påvist antistoffer i 98 av de 6 520 prøvene som ble analysert. Det må tas høyde for en viss andel falske positive utslag, sier forskerne.

