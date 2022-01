annonse

Snart er det vinterferie, men det er ikke alle som gleder seg til å få strøm-hilsen fra Støre. Regjeringen har bestemt at hytter ikke skal få strømstøtte.

Men det er ikke bare hyttefolk som bekymrer seg over strømprisen. Norges Hytteforbund mener det kan få konsekvenser for hyttekommuner dersom høye strømpriser gjør at familier holder seg hjemme, skriver NRK.

Hytteeiere har fått tredoblet strømregning for desember, og noen skriver på Facebook at de skal ha fått regning på opptil 8000 kroner etter noen få dager på hytta. Trond Hagen i Norges Hytteforbund vil at hytteeiere blir en del av regjeringens strømstøtte. Han sier at det lokale næringslivet får belastningen hvis hyttefolket holder seg hjemme.

– Lokalbefolkningen klarer ikke sørge for at matbutikker overlever. Hvis folk slutter å dra på hytta, tjener ikke små og mellomstore skianlegg penger. Dersom de stenger, kan det føre til at færre reiser, sier han.

Frank Sve Fremskrittspartiet siitter i Energi- og miljøkomiteen. Resett har spurt hva FrP tenker om saken. Har partiet noen løsninger for hyttekommunene?

– Ja, det har vi, bekrefter stortingsrepresentanten fra Møre og Romsdal. Sve forteller at Frps forslag ble lagt frem i Stortinget 21. januar om at en makspris på 50 øre per KWH skal gjelde absolutt alle.

Han nevner husstander, hytter, næringsliv, borettslag og så videre.

– De andre partiene og i særdeleshet SP, AP , SV og Høyre har stemt ned alle forslag som hadde vært både rettferdige og kraftfulle i en tid med skyhøye strømpriser, skriver Frank Sve i en epost til Resett, og forteller at milliarder ruller inn i statskassen:

– Staten tar inn mer enn 40 milliarder kroner på grunn av økte strømpriser og har i tillegg tatt inn 95 milliard kroner ekstra på grunn av høye olje og gasspriser.

Frank Sve sier staten sender regningebn til innbyggerne og gir smuler tilbake. Han mener hytteeierne, næringslivet er totalt glemt i dette.

