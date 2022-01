annonse

De fleste amerikanere mener at tidligere president Donald Trump var en bedre øverstkommanderende for USA enn nåværende president Joe Biden.

Meningsmålingen ble gjort av Harvard-Harris mellom 19. og 20. januar 2022. Den konsulterte 1815 registrerte amerikanske velgere, og spurte respondentene hvem de mente «er» eller «har vært» den bedre presidenten – ​​Donald Trump eller Joe Biden.

Et flertall av respondentene, 53 prosent, sa at Trump var en bedre president, seks prosentpoeng foran Biden, som oppnådde 47 prosent. Den samme meningsmålingen presenterte også et hypotetisk presidentvalg i 2024 mellom Biden og Trump og fant at sistnevnte ledet med seks prosentpoeng – 46 prosent mot 40 prosent.

På samme måte viser en McLaughlin & Associates-meningsmåling utgitt i forrige uke at Trump leder med fem prosentpoeng over Biden – 49 prosent mot 44 prosent – i en hypotetisk 2024-omkamp.

De ufordelaktige resultatene for USAs 46. president kommer samtidig som Biden har en rekordlav netto popularitet blant amerikanske velgere på -14,4 prosent, ifølge meningsmåling utgitt av RealClearPolitics tirsdag; og -10 prosent ifølge en RMG Research/Scott Rasmussen-meningsmåling utgitt mandag.

Trumps parti

Rasmussen-meningsmålingen presenterte også et spesifikt scenario for respondentene, da den spurte om de ville foretrekke en presidentkandidat som var en «republikaner som støttet politikk som president Trump, en mer tradisjonell republikaner, en demokrat som støttet politikk som ligner på senator Bernie Sanders, eller en mer tradisjonell demokrat.»

Av disse fire valgene sa et flertall, 30 prosent, at de ville foretrekke en «republikaner som støttet politikk som president Trump», noe som forsterker det faktum at Trump fortsetter å ha et fast grep om det republikanske partiet og republikanernes valgbase når mellomvalget nærmer seg.

