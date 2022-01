annonse

Hovedindeksen på Oslo Børs var opp 1,32 prosent til 1.157,10 poeng etter få minutters handel tirsdag. Den henter seg dermed kraftig inn etter gårsdagens nedtur.

Hovedindeksen på Oslo Børs var ned hele 3,45 prosent da handelsdagen var slutt mandag.

Innhentingen skjer etter at de amerikanske aksjekursene først falt kraftig mandag, før en usedvanlig sterk innhenting på Wall Street gjorde at dagen endte i pluss.

Blant de mest omsatte selskapene tirsdag formiddag er det oppgang. Equinor er opp 0,9 prosent, mens Aker BP er opp 1,3. Nordic Semiconductor er opp hele 3,5 prosent, Kahoot er opp 5,3 og MPC Container Ships er opp 2,4.

Energisektoren er opp 1 prosent, sjømatsektoren er opp 0,8 og shipping er opp hele 2,8 prosent.

Oljeprisen er imidlertid ned 0,2 prosent ved 9.20-tiden tirsdag. Ett fat nordsjøolje omsettes for 86,84 amerikanske dollar.

Stor usikkerhet om hva den amerikanske sentralbanken Federal Reserve kommer til å gjøre med rentepolitikken, pekes på av analytikere som en av årsakene til mandagens nedgang i USA.

Tirsdag starter banken et to dager langt møte der det er ventet at man vil beslutte en rentebane som innebærer at styringsrenten blir satt opp i mars.

Også nervøsitet knyttet til Ukraina-krisen og bekymring for at den skal føre til væpnet konflikt mellom Russland og Nato, påvirket handelen.

De samme bekymringene preget børsene i Asia. Her både startet og endte tirsdagens handel med nedgang.

